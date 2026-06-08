ペルーの大統領選の決選投票が現地7日に行われ、フジモリ元大統領の長女・ケイコ氏と左派候補との間で接戦になっています。現地から中継です。ケイコ氏は今回が4度目の挑戦で、これまで当選を阻んできたいわゆる「反フジモリ」の壁を越えられるかが焦点です。日本時間午後3時半の開票率は83％で、ケイコ氏が51％、左派候補のサンチェス氏は49％で、ケイコ氏がやや優勢となっていますが、この後、サンチェス氏の支持基盤である地方