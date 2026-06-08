週明けの日経平均株価は2500円を超える急落となり、過去5番目に大きい下げ幅を記録しました。中継です。ここのところAIブームに沸いていた市場ですが、きょうはまさに「投げ売り」という感じで、あっという間に急落しました。週明けの東京株式市場は取引開始直後から売り注文が広がり、株価は一時3100円を超える大幅な値下がりとなりました。午後に入っても下げ幅を縮めることはできず、先週末より2563円安い、過去5番目に大きい下