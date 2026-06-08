歌舞伎俳優の中村芝翫さん、俳優の松下由樹さん、朝月希和さん、井上小百合さんらが、2026年9月新橋演舞場公演『リア王』製作発表記者会見に登壇しました。【写真を見る】【 元乃木坂46・井上小百合 】元メンバー能條愛未の義父・中村芝翫と親子役?友達の本物のお義父様の娘役…すごく不思議な気持ち（笑）?会見前のやりとり明かす本作は2018年から続く、「シェイクスピア×歌舞伎俳優 中村芝翫×演出家 井上尊晶」シリーズ