アーティスト・タレントのあのが、5日にスタートしたテレビ東京ドラマ25『わたしの相殺日記』（毎週金曜深0：52）に主演として出演。4日には同局のドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）にも鈴木福とともにW主演の一人として登場しており、その多忙さにSNS上で驚きの声が上がっている。【惡の華】パンツを手にするあのあのは『わたしの相殺日記』で、自己流の相殺術（そうさいじゅつ）によって、先行き不透明な世の中を自由