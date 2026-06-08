俳優の賀来賢人が８日、フジテレビ系「ノンストップ！」に生出演。ヒゲを生やしている理由を明かした。顎や口元にヒゲをたくわえている賀来。叔母で女優の賀来千香子からのメッセージが読み上げられ、最後に「私はヒゲのない賢人の顔好きなんだけどぉ（笑）。今日の『ノンストップ！』さんでの出演はどうでしょうか？」とやんわりと難色を示された。ＭＣのバナナマン・設楽統から「確かにちょっと前からヒゲの姿。理由がある