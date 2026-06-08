歌謡コーラスグループの純烈が都内で会見を行い、リードボーカル・白川裕二郎さんが来年3月末日をもってグループを卒業することを発表しました。【写真を見る】【純烈・白川裕二郎】グループ卒業を発表「中途半端な状態で続けるのは良くない」充電期間を挟み「またファンの皆さんの前で歌わせていただける日がくれば」白川さんは、?先ほどファンクラブの方でもご報告させていただいたんですけれども、私、白川裕二郎は来年2027年3