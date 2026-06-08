人気パティシエの鎧塚俊彦氏が７日、テレビ朝日系「相葉マナブ」で、２４年の「Ｍ−１グランプリ」の登場順について１０組全員「当てた」と言い出し、バイきんぐ・小峠英二を驚かせた。調理途中で視聴者からの「つい予測してしまう身近なものは？」という質問に答えるコーナーが。すると鎧塚氏が「ちょっと予想でゾゾッとしたことがある」と切り出した。「Ｍ−１、あるじゃないですか。出てくる順番を必ず当てる。（令和ロマ