ILLIT（アイリット）が、韓国での人気を日本につなげる。日本初ツアー「ILLIT LIVE『PRESS START』in JAPAN」が、13日に愛知でスタートし、大阪、福岡、兵庫、東京の5都市で開催される。すでに一般指定席が完売されるほど、熱狂的な反響を呼んでいる。熱い支持に支えられ、一部公演では見切れ席やスタンディング席が追加で販売されるほどだ。4月30日にミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI」を発表し、タイトル曲「It's Me」が、韓国の