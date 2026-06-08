ファミリーマートは、カップ麺カテゴリーでプライベートブランド（PB）「ファミマル」のラインアップを充実させている。今春はワンランク上のクオリティにこだわった中価格帯の「芳醇鶏油しょうゆラーメン」(税込258円)など2品を発売。カップ麺を担当する商品本部の大木敦雄氏は「王道かつトレンドの味わいを追求し、クセになるおいしさに仕上がった」と期待を寄せる。商品化の背景には即席麺メーカーの価格改定がある。直近の