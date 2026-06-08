北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判で、検察は「最も重い責任を負うべき」として懲役２７年を求刑しました。６月８日の裁判では、検察による求刑のほか、遺族が法廷で意見を述べました。旭川地裁前から中継です。８日目を迎えた内田梨瑚被告の裁判で、検察は懲役２７年を求刑しました。求刑の前には遺族が意見陳述を行いました。内田被告は遺族の言葉を表情を変えず聞い