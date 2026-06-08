9日、薩摩地方は北側は朝まで雨、その後は曇り、南側は一日雨となる見込みです。大隅地方も終日雨で、気温は20℃前後と低めになりそうです。種子島・屋久島地方や奄美地方は雨が続き、雷を伴って激しく降る時間もある見込みです。落雷や急な強い雨に加え、引き続き土砂災害への警戒が必要です。新しい防災気象情報に変わって初めて、6日、喜界町でレベル4の土砂災害危険警報が発表されました。9日は、低気圧が県内を通過し、