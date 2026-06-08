田口真彩が山口県のスポーツショップに来店した(C)Getty Images女子バドミントン選手の田口真彩が、活動拠点の山口県にあるスポーツショップ「ムネスエスポーツ」に来店したことが報告され、話題となっている。同スポーツショップのインスタグラムが「ACTSAIKYO 田口真彩選手がご来店されました」と報告し「日本ランキングサーキット 混合ダブルス優勝 女子ダブルス準優勝 おめでとうございます」と祝福のコメントを寄せ、Tシ