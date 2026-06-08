2024年9月の奥能登豪雨や、2025年8月に金沢市で発生した線状降水帯による大雨被害を受けた、消防合同救助訓練が8日、金沢市内で行われました。これからの出水期を前に、大雨による水害に備える訓練で、石川県金沢市東蚊爪町の河北潟で行われました。訓練は川の氾濫により市街地が浸水し、3人の住民が取り残されているという想定のもと行われました。金沢市駅西消防署と内灘町消防署のレスキュー隊員などおよそ30人が連携し、ボート