キリンビバレッジは8日、一部商品の価格改定を10月1日の納品分から実施すると発表した。原材料や容器包材価格、エネルギーや物流などの関連費用の高騰が理由で「やむを得ず改めて一部の商品について、価格改定を実施することにいたしました」としている。【写真】この商品も…値上げする午後の紅茶対象となるのは、ペットボトル容器・缶・ボトル缶・パウチの一部商品。価格改定率は、メーカー消費税抜き希望小売価格を＋5〜18