3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈が8日、『純烈・白川裕ニ郎卒業&新メンバーオーディション記者会見』を行い、リードボーカルの白川裕二郎さん（49）が2027年3月末をもってグループを卒業し、新メンバーをオーディションで募集することが発表されました。会見にはメンバー3人が登場し、白川さんは報道陣を前にして「本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます」とコメント。「先ほどファン