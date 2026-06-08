スポーツ用品販売のアルペンが全国に展開するゴルフ専門店ゴルフ5は、ミズノと共同開発した「The Craft（ザ・クラフト）」シリーズの最新作を発売する。今作では、これまでに圧倒的な支持を集めてきたウェッジが3代目へと進化を遂げただけでなく、ユーザーからの熱い要望に応え、シリーズ初となる「The Craft アイアン」を新たなラインアップとして追加。ゴルフ5とミズノの強力なパートナーシップだからこそ実現した同シリーズは、