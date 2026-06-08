同性婚を認めない法律の規定が憲法に違反するかどうか、最高裁が今年度中にも統一判断を示す見通しのなか、原告らが3万6000人分の署名を最高裁に提出しました。同性婚を認めない民法などの規定が憲法に違反するとして、全国の同性カップルらが国を訴えている裁判をめぐっては、最高裁の大法廷が今年度中にも統一判断を示す見通しです。こうした中、8日、原告らが最高裁を訪れて3万6000人分の署名を提出し、「結婚の平等を認めてほ