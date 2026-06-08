アヲハタは8日、『アヲハタ まるごと果実』シリーズ計13品の価格改定を行うことを発表。10月1日出荷分から値上げとなる。【写真】なじみのあるこのパッケージ…値上げとなる『アヲハタ まるごと果実』シリーズ同社は、価格改定の要因として「果実などの原材料価格をはじめ、包装資材費、物流費、エネルギー費や人件費等の上昇が続く環境の中、当社ではこれまで継続して生産合理化と経費節減を推進してまいりました。しかしなが