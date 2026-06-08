フィギュアスケートの紀平梨花選手が、アイスダンスのパートナーである西山真瑚選手と休日を満喫した様子を自身のSNSで8日に公開しました。紀平選手は2025年に女子シングルからアイスダンスへの転向を表明。西山選手とのカップルで競技に挑戦し、新シーズンへ向けて準備を進めています。そんな中、紀平選手は「りかしん明治神宮へ」とコメントし、西山選手とともに明治神宮を訪れたことを報告。「久しぶりの明治神宮でお参りとはじ