資生堂プロフェッショナルは、サロン向けヘアカラーブランド「PRIMIENCE（プリミエンス）」から、8月6日に新色2色を全国のヘアサロンへ発売する。プリミエンスが掲げるのは、「UNLEASH YOUR TRUE COLOR−−いつでも芯から輝く美しい髪色へ。」というメッセージ。毛髪内部の髪密度に着目した独自の「リペア・テクノロジー（プリミエンス プレローションと併用）」によって、髪本来の美しさを引き出し、ダメージを気にせず何度でも自