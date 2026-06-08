歌謡コーラスグループ・純烈からリードボーカルの白川裕二郎（49）が卒業することが8日に発表された。同日には、リーダーの酒井一圭（50）、後上翔太（39）と共に都内で会見を行った。【写真】流れた涙をぬぐった白川裕二郎1番の思い出は『紅白歌合戦』初出場。「母親がめちゃくちゃ喜んでくれた。あの笑顔はやっぱり…、忘れることはできないですね」と涙ぐんだ。最愛の母の訃報後も立ったステージ。後悔はなかったのか問われ