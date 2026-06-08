歌謡コーラスグループ・純烈からリードボーカルの白川裕二郎（49）が卒業することが8日に発表された。同日には、リーダーの酒井一圭（50）、後上翔太（39）と共に都内で会見を行った。【写真】卒業を発表した白川裕二郎涙をぬぐう場面も白川は、1976年12月11日生まれ、神奈川県出身。A型。『忍風戦隊ハリケンジャー』霞一甲／カブトライジャーで人気を集める。NHK大河ドラマ『功名が辻』や『天地人』などに出演している。元