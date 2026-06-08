6年前(2020年)の熊本豪雨で甚大な被害が出た球磨川流域の治水対策として、支流の川辺川に2027年度に着工予定の流水型ダムについて、魚道の具体的な構造が示されました。会議は、国と県、球磨川流域の自治体で構成される協議会が4日に開催し、市町村長などが出席しました。 球磨川支流の川辺川に建設される流水型ダムについて国交省九州地方整備局は、川の水を流す仮排水路トンネル内にアユなどが通る魚道を整備すると報告しま