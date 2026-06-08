「夢は紅白！親孝行！」をキャッチコピーに8年連続紅白歌合戦に出場中の人気グループ「純烈」のリードボーカル白川裕二郎（49）が、27年3月31日をもって同グループを卒業することが8日、発表された。この日、会見が開催され、白川の卒業とその後のリードボーカルを募集する新メンバーのオーディションの開催が発表された。冒頭白川は「約20年間在籍した純烈を卒業することになりました」と報告。卒業については「5年ほど前から伝