「夢は紅白！親孝行！」をキャッチコピーに8年連続紅白歌合戦に出場中の人気グループ「純烈」のリードボーカル白川裕二郎（49）が、27年3月31日をもって同グループを卒業することが8日、発表された。この日の正午、会見に先駆けファンクラブサイトで白川の卒業を報告した。以下全文弊社所属アーティスト白川裕二郎（純烈）に関する報告平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、弊社所属アーティスト白川