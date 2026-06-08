「夢は紅白！親孝行！」をキャッチコピーに8年連続紅白歌合戦に出場中の人気グループ「純烈」のリードボーカル白川裕二郎（49）が、27年3月31日をもって同グループを卒業することが8日、発表された。この日の正午、会見に先駆けファンクラブサイトで白川は自身の言葉でファンへメッセージを送った。以下全文結成は今から約20年前。俳優をやっていた自分が、リーダー酒井から紅白でたら親孝行できるんじゃない？から僕の純烈人