今年１月に千葉県松戸市で産声をあげた学童野球チーム「オール松戸スターズ」。ヤキュイクでも以前に取材した「小金原ビクトリー」で長らく監督を務めていた高橋雄太監督が新たに立ちあげたチームになる。活動は基本的に土・日の９時〜16時で月謝は2000円。結成半年ながら22人の子どもが集まっている。少年野球人口が減っている時代にあって、子ども達が集まるチームはどんなチームなのだろうか？＜大人からの一方通行にならないよ