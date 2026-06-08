8日午前10時頃金沢市横川の複合レジャー施設で火事がありました。この火事で従業員2人が体調不良を訴えましたがいずれも命に別条はないということです。火事があったのは金沢市横川の「ラウンドワンスタジアム金沢店」です。消防によりますと8日午前10時ごろ従業員から「火災です」と消防に通報がありました。火は建物の5階にあるキッズエリアから出火しましたが、スプリンクラーが作動し、およそ15分後に消し止められ