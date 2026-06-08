ヤンキースのレジェンドＯＢのデレク・ジーター氏（５１）が主砲ジャッジを欠くチームに重いメッセージを送った。肋骨の疲労骨折で長期離脱の危機に瀕しているジャッジについて「正直に言ってジャッジはリーグで、いや球界でもかけがえのない選手」と離脱の影響が大きいとする一方で「野球では１人の選手だけで穴を埋めることはできない。これまで期待に応えていない多くの選手の貢献が必要だ」と米メディア「ＦＯＸスポーツ」を