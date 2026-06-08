ガールズグループSAY MY NAMEの本田仁美が、日韓戦をテーマにしたバラエティ番組で抜群のMC力を披露した。本田仁美は、6月7日に韓国で初放送されたKBS Joyの新番組『黙って日韓戦』（原題）で、MCデビューを果たした。【関連】本田仁美、新番組のMCに抜擢！流暢な韓国語に注目『黙って日韓戦』は、韓国人と日本人の間に生じる些細な立場の違いから現実的な衝突まで、様々な問題をゲームを通じてで解決していくバラエティ番組だ。（