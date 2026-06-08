ラッパーのディンディンが、ボーイズグループBTSのRMが先輩に贈った結婚祝いの額を公開した。最近、YouTubeチャンネル「TINGTINGTINGTING」には、「手ぶらでできるコスパ最強のプロポーズ | EP.12 ベッティング」（原題）という動画が公開された。【写真】RMからご祝儀100万円をもらったのは誰？同日、祝儀について話しているなかで、ディンディンは、ラッパーのスリーピーの結婚式の祝儀に言及した。彼は、「スリーピーさんの結婚