寿司チェーンの「かっぱ寿司」は、6月11日から期間限定で「夏のトマトガーリック」シリーズ全6品を販売する。同シリーズは、ポルトガル産トマトペーストを使用した特製トマトガーリックソースを採用。爽やかなトマトの酸味に、オレガノの香りとガーリックのコクを合わせ、ガーリックチップをトッピングした。海鮮ネタや肉ネタと組み合わせることで、さっぱり感とスタミナ感を両立した夏向けメニューに仕上げている。【フェアメニュ