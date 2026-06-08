セブン‐イレブンは、レジ横の揚げ物惣菜の新商品「あじフライ(フィレ)」を、6月9日から全国の店舗で順次発売する。【あじフライ(フィレ)の画像はこちら】◆あじフライ(フィレ)価格:167円(税込180.36円)発売日:6月9日〜順次販売エリア:全国ふっくらとした肉厚な身が特徴の、フライに適した「メアジ」を使用した。サクサクとした衣とあわさることで、さっぱりとした味わいながらも満足感のある仕上がり。メアジは漁獲後、急速冷凍す