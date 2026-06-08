あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ロミオとジュリエット」の略語は？「ロミオとジュリエット」の略語はなんでしょうか？早口で繰り返し言うと、自然とわかるかもしれません。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ロミジュリ」でした！ロミジュリは、シェイクスピアの悲劇『ロミオとジ