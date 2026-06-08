複数のメモリベンダーが中国企業「CXMT」のPC用DDR5メモリモジュールをテスト中であることが報じられています。CXMTのDDR5メモリモジュールを搭載したPC用メモリが出荷されれば、価格高騰と在庫不足の続くメモリ市場に変化が起きる可能性があります。CXMT's 'Cheap' DDR5 Is a Myth, Memory Vendors Tell us at Computex - Prices Match Samsung, SK Hynix & Micronhttps://wccftech.com/cxmt-cheap-ddr5-is-a-myth-memory-ven