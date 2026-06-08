ムード歌謡グループ「純烈」のリードボーカル・白川裕二郎が来年３月３１日をもってグループを卒業することとなり、８日、都内で会見した。白川は２００７年の結成当初からのメンバー。「夢は紅白、親孝行」をスローガンにひた走ってきたが、グループ２０周年と、今年１２月に５０歳の誕生日を迎える節目で、新たな決断をすることになった。ステージ衣装に身を包んだ「純烈」の３人はメンバー全員で会見場に登場。改めて卒業