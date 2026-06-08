倉敷市役所 倉敷市は、女性や若者が働きやすい職場環境の整備に取り組む中小企業などに補助金を交付します。 「衛生・リフレッシュ環境整備（トイレの女性専用化など）」、「快適な通信インフラの整備（Wi-Fi設置など）」、「コミュニケーション活性化のための環境整備（交流スペース整備など）」、「安心・安全な職場環境の整備（防犯カメラ設置など）」といったさまざまな取り組みに必要な工事費や備品(工事