卓球・Tリーグ岡山リベッツに、日本の次世代エースとして期待される松島輝空選手が加入しました。 松島選手は、京都府出身の19歳で、多彩なサーブとバックハンドの技術などを強みとするサウスポーです。 13歳からTリーグ・木下マイスター東京で活躍し、2025年・2026年と全日本選手権の男子シングルスを2連覇中。 5月の世界卓球では、日本代表として男子団体の準優勝に大きく貢