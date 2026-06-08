【1/72 航空自衛隊F-15J戦闘機 第201飛行隊[創隊40周年記念塗装機]】 10月 発売予定 価格：6,050円 ファインモールドは、プラモデル「1/72 航空自衛隊F-15J戦闘機 第201飛行隊[創隊40周年記念塗装機]」の完成見本とパッケージ画像を公開した。発売は10月を予定しており、価格は6,050円。 本製品は、昭和61年（1986）10月1日にF-15飛行隊として再編成され、2026年に