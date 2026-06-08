【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.203】元保護猫の幸せそうな“その後”は、温かい気持ちになるものです。三田尻さん（@mitajirishimizu）の愛猫ドビーくんは、元野良猫。保護時は心配になるほどガリガリに痩せていましたが、保護から7年経った今ではすっかり猫らしい体に！ 飼い主さんに甘え、幸せな家猫ライフを送っています。◆自宅の庭で見かけた“薄汚れた子猫”を保護2019年6月25日、自宅の