◆カーリング日本選手権第２日（６月８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回大会３位のロコ・ソラーレは、ＳＣ軽井沢クに０―８で完敗。通算１勝１敗とした。第４Ｅ（エンド）終盤に、スキップ・藤沢五月のミスショットが響き大量３失点を喫すと、第５、６Ｅは有利な後攻に連続２失点して０―７。第８Ｅに、さらに１点スチールされ、自ら負けを認めるコンシードした。藤沢は「きっかけは第４