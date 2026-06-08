最近は、プチプラコスメでも驚くほど優秀なものが増えています。実際、「これが1000円前後？」と驚くような名品に出会うことも少なくありません。しかし、一方で、同じプチプラでも40代の肌では「安っぽさ」が出やすいコスメがあるのも事実。49歳の筆者が実際に使いながら感じた、「高見えするプチプラ」と「安っぽく見えやすいプチプラ」の差を紹介します。◆イタ見え確率No.1、ハイライトの輝きに注意使わなくてもメイクできるも