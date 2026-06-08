８日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１１日開幕の北米中Ｗ杯に出場するイラン代表がメキシコ国内のキャンプ地で厳戒体制の中、初めて練習を行ったことを報じた。番組では、メキシコ軍が警備にあたる中、練習が非公開で行われ、米国入国に必要なビザは５日までに発給されているものの、イランメディアによると、初戦については試合前日からしか入国できず、２試合目以降について