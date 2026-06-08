山形市内で大麻成分を含む液体を所持したなどとして、福島県福島市の会社員の男が、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは福島県福島市の会社員の男（23）です。警察によりますと、男は去年6月29日午前1時50分ごろ、山形市内で大麻成分を含む液体約15グラムを所持していた疑いが持たれています。さらに、去年3月ごろから6月ごろまでの間、国内の場所不詳で大麻成分を含む麻薬を使用した疑いもあります。警察は巡回