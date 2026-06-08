【新華社ウルムチ6月8日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州若羌（チャルクリク）県で建設が進む中国石油タリム油田若羌100万キロワット（kW）太陽光発電プロジェクトでこのほど、太陽光発電パネル設置ロボットの運用が始まった。導入されたロボットは、砂漠地帯特有の複雑な作業環境に対応するよう最適化され、多機能スマートロボットアームを搭載。資材の積み上げや運搬、移動、太陽光パネルの精密な位置