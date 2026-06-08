バドミントン混合ダブルスで２１年東京、２４年パリ五輪２大会連続銅メダルの五十嵐有紗（２９、旧姓東野）が８日、結婚式の模様を公開し、反響を呼んだ。５月１０日にグランドハイアット東京で開催。「無事に挙式を終えることができました。プランナーの皆様、ご参列くださった皆様のおかげで忘れられない素敵な式になりました。心より感謝しております」とつづり、純白ドレス姿で夫の優さんに寄り添う姿などを公開した。コ