フィリピン付近で発生した地震の影響で、新たに宮崎港で20センチの津波を観測しました。【映像】津波を新たに観測 宮崎港で20cm気象庁によりますと、フィリピン付近を震源とするマグニチュード8.2の地震の影響で、午後3時3分に宮崎港で、20センチの津波を新たに観測しました。日南市油津では、午後3時17分に10センチの津波を観測しています。宮古島平良と高知では午後3時過ぎにそれぞれ微弱な津波を新たに観測しました。（