大阪市の横山英幸市長（左端）に要望書を提出する自公の市議＝8日午前、大阪市役所日本維新の会の看板政策「大阪都構想」の制度案を作る大阪府市の法定協議会に、府市両議会で維新に次ぐ第2、第3会派の公明党と自民党が参加しない公算となった。8日、両党関係者への取材で分かった。12日に予定される初会合のメンバーは維新のみで構成される可能性が高い。主要会派の不在により議論が深まらない懸念が強まった。自公は過去2回