捜索救難訓練に参加した海上自衛隊のイージス艦「こんごう」（奥）と韓国の揚陸艦「チョンジャボン」（手前）（海上自衛隊提供）小泉進次郎防衛相は8日、海上自衛隊と韓国海軍による7日の捜索救難訓練に関し、自身のX（旧ツイッター）で「約9年の時を経て、日韓の部隊間の訓練が再び動き出した。両国の防衛協力・交流の新たな章の始まり」と歓迎した。海自は、訓練に参加したイージス艦「こんごう」と韓国の揚陸艦「チョンジャボ