富山県魚津市の北陸自動車道で、男性2人が大型トラックにはねられ死亡した事故で、県警は8日、酒気帯び状態で運転したなどとして、自動車運転処罰法違反と道交法違反容疑で、トラックを運転していた福島県の男（56）を逮捕した。